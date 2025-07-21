Более 40% опрошенных специалистов сочли необходимым ежегодный рост зарплаты

Аналитики Get experts и НИУ ВШЭ отметили, что самыми важными ценностями для идеальной компании-работодателя, по словам респондентов, является возможность для профессионального роста и обучения

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Почти половина молодых специалистов уверены, что заработная плата должна становиться больше с каждым годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании Get experts и НИУ ВШЭ, которые есть в распоряжении ТАСС.

"О том, что они работают, сообщили 64% участников опроса, у 15% есть временная подработка, и только 21% не работают. Несмотря на стереотипы о молодых сотрудниках, зарплата и ее регулярный рост очень важны для подавляющего большинства участников опроса: 43% уверены, что увеличение должно происходить ежегодно, а 40% - что каждые шесть месяцев. 14% допускают отсутствие роста зарплаты при наличии премии по итогам достижений, и всего 3% заявили, что рост зарплаты не критичен, главное - получать удовольствие от работы", - говорится в итогах опроса.

Аналитики отметили, что самыми важными ценностями для идеальной компании-работодателя, по словам респондентов, являются возможность для профессионального роста и обучения - 95%, соблюдение баланса работы и личной жизни - 91%, здоровье и благополучие сотрудников - 91%, гибкость и адаптивность - 89%, стабильность и долгосрочность - 88% , доверие и автономия - 88%, сплоченный коллектив - 82%, этика и прозрачность - 80% , инновации - 79%, творческая свобода - 73%, социальная ответственность - 68%, ценностное лидерство - 67%, уважение к культурному разнообразию - 61% и экологическая ответственность - 47%.

Согласно итогам опроса, 78% опрошенных предпочитают совмещать в той или иной пропорции работу в офисе с удаленной работой из дома или другого места, 10% хотели бы работать полностью удаленно, и 9% - только в офисе. На выездную работу без привязки к конкретному месту готовы согласиться 3% респондентов.

При этом 9 из 10 респондентов сказали, что согласятся на работу в компании, где не предусмотрен удаленный формат работы: 38% пойдут на этот шаг без дополнительных условий, 30% - только за большие деньги, и 23% - только в случае, если это будет работа их мечты. Категорически откажутся лишь 9%, уточнили аналитики.

"Отвечая на вопрос о предпочтительной продолжительности рабочего дня, 42% участников опроса сказали, что не хотят привязываться к конкретному времени, им хотелось бы иметь возможность в один день освободиться пораньше, а в другой отработать это время. На стандартный 8-часовой рабочий день согласны только 25% молодых специалистов, 4-7 часов назвали 28%, а 1-3 часа - 2%. Но есть и те, кто готов работать дольше обычного: 1% опрошенных говорят, что хотят работать по 9-12 часов. Столько же, 1%, отметили, что им было бы удобно работать по сменному графику", - сказано в результатах исследования.