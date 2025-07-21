Международные территории опережающего развития будут способствовать развитию российских регионов, добавил премьер

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июля. /ТАСС/. Создание международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке поможет привлечь новых иностранных инвесторов и будет способствовать развитию российских регионов. Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр во время рабочей поездки в Амурскую область посетил таможенно-логистический терминал "Каникурган" под Благовещенском. Мишустину показали складской комплекс и рассказали о возможностях терминала. Кроме того, сопровождавший премьера глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах создания МТОР на Дальнем Востоке.

"Россия никогда не закрывалась от, в том числе, иностранных инвестиций дружественных стран. Здесь есть, с кем работать - и на Дальнем Востоке, и на Востоке вообще. И мне кажется, что в этом смысле это будет очень помогать развивать в том числе наши регионы, когда именно новый инвестор придет на подготовленную, хорошо сделанную инфраструктуру со всеми возможностями, которые предоставит наша страна", - сказал Мишустин, говоря о создании международных ТОР. Глава кабмина попросил Чекункова подготовить предложения по созданию на Дальнем Востоке больше таких же международных ТОР.