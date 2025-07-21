Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко назвал искусственный интеллект важным инструментом для экономики

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. России нужно перейти от разговоров к более активному внедрению искусственного интеллекта во всех отраслях. Об этом сообщил журналистам во время поездки в Новосибирск вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Мы очень много о нем говорим, уже, на наш взгляд, пора переходить к более активному внедрению, причем во всех отраслях", - сказал он, добавив, что ИИ - важный инструмент для экономики.

Он добавил, что задача правительства РФ в том, чтобы масштабировать разработки регионов в сфере искусственного интеллекта на всю страну. "Искусственный интеллект на сегодняшний день является инструментом, который убирает все лишнее, всю рутину, которую может заменить автоматизация. То, что мы сегодня увидели, люди, исходя из своего опыта, видят то лишнее, что можно убрать с помощью ИИ, а наша задача на федеральном уровне уже реализованные в субъектах РФ идет подхватывать и масштабировать их на всю страну", - сказал Григоренко, посетивший Новосибирский госуниверситет и Академпарк (технопарк новосибирского Академгородка).