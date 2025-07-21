Регионами-лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан

МОСКВА, 21 июля./ТАСС/. Объем закупок госзаказчиков у малого и среднего бизнеса составил более 3,8 трлн рублей по итогам I полугодия 2025 года, а количество договоров превысило 428 тысяч. Поставщиками стали почти 150 тысяч МСП, что на 4,4% больше чем годом ранее. Такие данные приводит пресс-служба Корпорации МСП.

"Мы видим, как из года в год увеличивается количество МСП-поставщиков и расширяется номенклатура закупаемой продукции. Если раньше на долю малого бизнеса в основном приходились закупки канцелярии, мебели или бумаги, то сейчас это все чаще промышленная продукция. Это говорит о том, что малый бизнес способен удовлетворить спрос крупных компаний по качеству и объемам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число МСП-поставщиков, заключивших договоры в результате госзакупок, увеличилось более чем на 6,3 тысячи и достигло почти 150 тысяч из всех регионов России. До конца 2025 года общий объем закупок у МСП может превысить 9 трлн рублей", - сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Он акцентировал внимание на необходимости соблюдения сроков оплаты контрактов с малым и средним бизнесом. По словам вице-премьера это имеет стратегическое значение, так как своевременные выплаты обеспечивают стабильность работы МСП, предотвращая кассовые разрывы и создавая условия для развития предприятий.

Регионами-лидерами по сумме закупок у малого и среднего бизнеса стали Москва (более 1,2 трлн рублей), Санкт-Петербург (345 млрд рублей), Республика Татарстан (почти 250 млрд рублей), Московская область (более 200 млрд рублей) и Свердловская область (почти 130 млрд рублей).

"По итогам первого полугодия 2025 года на первое место по объемам закупок у МСП-поставщиков вышла продукция обрабатывающих производств. Ее за полгода было закуплено крупнейшими заказчиками на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Это важный тренд как для оценки состояния сектора МСП в части компетенций по поставке промышленной продукции, в том числе высокотехнологичной, так и для продолжения качественного роста сегмента. В число отраслей-лидеров также вошли услуги по научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (209,1 млрд рублей), а также ИТ, где объем закупок составил 170 млрд рублей", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.