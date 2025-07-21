Главный экономист литовского отделения коммерческого банка "Цитаделе" отметил, что автомобильная промышленность будет обложена 25%, по металлам - сталь, алюминий, медь - назначат 50%, 200% пошлины введут на лекарства и фармакологические препараты

ВИЛЬНЮС, 21 июля. /ТАСС/. Уровень таможенных пошлин, которые намерена ввести для ЕС администрация США, может колебаться по разным секторам от 10% до 200%. С такой оценкой ситуации в эфире радиостанции "Жиню радияс" выступил главный экономист литовского отделения коммерческого банка "Цитаделе" Александр Изгородин.

"Считаю, что всему может быть введена 10-процентная пошлина, за исключением тех секторов, которые являются для США особенно чувствительными", - сказал он.

В том числе, по мнению эксперта, автомобильная промышленность будет обложена 25%, по металлам - сталь, алюминий, медь - назначат 50%, 200% пошлины введут на лекарства и фармакологические препараты. "Но, полагаю, что это не будет пошлина с первого листа металла и с первой упаковки лекарств", - отметил Изгородин. Он считает, что стороны назначат определенные лимиты, после достижения которых включаются повышенные пошлины.

По мнению экономиста, большие шансы добиться льготных тарифов есть у производителей компонентов и деталей воздушного транспорта и у изготовителей престижных алкогольных напитков.