Закачка газа в ПХГ стран ЕС 19 июля, по данным GIE, составила 408 млн куб. м

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Европа продолжает рекордно импортировать сжиженный природный газ (СПГ), поставки которого в регион с завершения отопительного сезона в начале апреля уже приблизились к 45 млрд куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При этом нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в ПХГ ЕС с начала летнего сезона приблизилась к 34 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующей зиме.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 19 июля, по данным GIE, составила 408 млн куб. м. Отбор подрос до 18 млн куб. м. Общий объем топлива в ПХГ является лишь седьмым максимальным для июля за все время наблюдений - 71 млрд куб. м газа (-21% к предыдущему году).

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 64,73% (на 8,68 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 82,3% годом ранее. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% к 1 ноября каждого года. Вместе с тем это требование дает дополнительный импульс для роста цен на газ на европейском рынке. Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в предстоящий сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и один из максимальных показателей в истории.

Ранее "Газпром" предрекал Европе трудности при заполнении хранилищ к зиме. Предстоящим летом странам региона понадобится больше газа для пополнения запасов и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран - экспортеров газа ожидал, что ЕС столкнется со значительными трудностями при заполнении своих ПХГ на 90% к зиме, и прогнозировал, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в хранилища.

Текущая неделя в Европе ожидается немного прохладнее предыдущей. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июне в среднем составила 15%, в июле - около 11%. Средняя цена закупки газа в Европе в июне текущего года составила около $439 за тыс. куб. м, в июле - порядка $415.

Импорт СПГ

В прошедшем отопительном сезоне Европа импортировала почти 63 млрд куб. м СПГ, что стало третьим максимальным показателем для этого периода. Больший объем регазифицированного газа поступал с СПГ-терминалов в газотранспортную систему ЕС только в два предыдущих зимних сезона.

Импорт СПГ Европой в июне стал максимальным для этого месяца (12,2 млрд куб. м), а в текущем месяце продолжается рекордными для июля темпами. Сейчас мощности регазификации загружены на 42% от максимума. Суммарный импорт СПГ странами ЕС в текущий летний период, начиная с апреля, уже приблизился к 45 млрд куб. м.