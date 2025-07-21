Fix Price объявил о завершении внебиржевого обмена ГДР на акции актива РФ

Акцепт внебиржевых оферт будет осуществляться до 25 июля включительно

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price завершил внебиржевой обмен глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании Fix Price Group Plc на акции российского актива группы - ПАО "Фикс прайс", говорится в сообщении ретейлера. Прием биржевых оферт завершился в 19:00 мск 18 июля 2025 года.

"Согласно предварительным данным по состоянию на 21 июля 2025 года, в рамках обмена инвесторы в совокупности подали оферты на обмен 105,5 млн ГДР, что соответствует примерно 16,7 млрд акций ПАО "Фикс Прайс" (около 16,7% уставного капитала ПАО "Фикс Прайс")", - говорится в сообщении.

Заявки на обмен могли подать через биржевую и внебиржевую инфраструктуру. Инвесторами были поданы биржевые оферты на обмен 18,7 млн ГДР и внебиржевые оферты на обмен 86,8 млн ГДР, что соответствует примерно 3 млрд акций ПАО "Фикс Прайс" (около 3% уставного капитала) и 13,7 млрд акций ПАО "Фикс Прайс" (около 13,7% уставного капитала), соответственно.

Акцепт внебиржевых оферт будет осуществляться до 25 июля 2025 года включительно. Акцепт биржевых оферт состоялся 9 июля 2025 года, а расчеты по ним - 10 июля 2025 года, отмечается в сообщении.