В МВД дали рекомендации по настройке конфиденциальности на устройствах с Android

В ведомстве посоветовали отключить WEP, потому что он считается устаревшим и небезопасным стандартом

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. МВД России советует для повышения конфиденциальности и защиты данных на устройствах Android отключить автоматическое подключение Wi-Fi и Bluetooth.

"Для повышения конфиденциальности и защиты данных на устройствах Android рекомендуется выполнить следующие настройки: Сеть и интернет. Включать Wi-Fi автоматически: отключите, чтобы устройство не подключалось к небезопасным сетям без вашего ведома", - рассказали ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В МВД также советуют отключить WEP (алгоритм для обеспечения безопасности сетей Wi-Fi), потому что он считается устаревшим и небезопасным стандартом. Также стоит отключить Bluetooth, чтобы снизить риск атак через него. Что касается уведомлений, то в МВД советуют показывать их только после разблокировки устройства. Это же касается экрана. "Установите минимально удобное время, чтобы снизить риск несанкционированного доступа", - рекомендуют в киберполици.

Используйте пин-код, пароль или графический ключ, советуют в МВД. Также рекомендуется установить мгновенную блокировку после тайм-аута экрана и при нажатии кнопки питания, отключить доступ к камере, микрофону, местоположению и другим данным для приложений, которым они не нужны. "Сбросьте рекламный идентификатор и удалите его, чтобы минимизировать таргетинг, а также выключите передачу данных для диагностики, чтобы ограничить передачу личной информации", - советуют в МВД. Также рекомендуется установить пин-код для сим-карты и включить сканирование приложений, чтобы система проверяла на наличие вредоносного ПО.