В Польше обнаружили крупнейшее месторождение нефти и газа

Это одно из самых больших месторождений, обнаруженных в Европе за последнее десятилетие, сообщила канадская компания-оператор CEP

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Месторождение нефти и природного газа обнаружено на северо-западе Польши на побережье Балтийского моря недалеко от города Щецин, отмечается, что это крупнейшее в Польше и одно из самых больших месторождений, обнаруженных в Европе за последнее десятилетие. Об этом сообщила канадская компания-оператор Central European Petroleum (CEP).

"По оценкам, разведанные запасы месторождения Wolin East содержат 22 млн тонн углеводородов в виде нефти и конденсата и 5 млрд куб. м газа товарного качества", - говорится в заявлении пресс-службы CEP, которое приводится агентством PAP. Общие запасы нефти оцениваются в 33 млрд тонн, газа - 27 млрд куб. м, отмечает компания. "Согласно приведенной выше оценке, нефтегазовое месторождение Wolin East представляет собой крупнейшее традиционное месторождение углеводородов, открытое на сегодняшний день в Польше, и одно из крупнейших традиционных месторождений нефти, открытых в Европе за последнее десятилетие", - подчеркивает CEP.

В конце февраля компания Central European Petroleum завершила бурение первой скважины Wolin East 1 на концессии Wolin. Концессия Wolin занимает площадь 593 кв км на северо-западе Польши.