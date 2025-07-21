В качестве дополнительной поддержки компаниям могут пролонгировать льготные кредиты и лизинг, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Аграрии Ростовской области получили порядка 220 млн рублей компенсации из-за потери урожая на фоне весенних заморозков и летней засухи от страховых компаний, благодаря введенному в регионе режиму ЧС. В качестве дополнительной поддержки власти региона намерены пролонгировать для них льготные кредиты и лизинг, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В мае 2025 года в Ростовскую область пришли возвратные заморозки, из-за чего пострадали тысячи посевов. После на регион обрушилась аномальная жара, синоптики сообщали о рекордной за последние 145 лет температуре - 41 градус в тени. Из-за засухи власти ввели режим ЧС в ряде районов региона. В настоящее время прогноз по урожаю зерновых сокращен с 11,4 до 8 млн тонн, ущерб аграриям оценивается в 7,8 млрд рублей.

"Первое, что просит от нас сельхозтоваропроизводитель, это возможность пролонгации льготных кредитов и льготных договоров лизинга. Поэтому наша задача первая - это продлить кредиты. Второе, мы оцениваем в миллиарды убытки, которые понесены из-за незаготовки кормов, здесь нужно будет оказать помощь, иначе мы окажемся без поголовья. Третье - через режим ЧС мы дали возможность сельхозпроизводителям обратиться к помощи страховых компаний для компенсации потерь из-за плохого урожая. Уже выплачено порядка 220 миллионов рублей, но итоговая сумма будет гораздо больше", - сказал Слюсарь.

По его словам, из-за плохих климатических и макроэкономических условий, низкого курса доллара, который снижает маржинальность экспорта, аграрии не могут рассчитаться по кредитным и лизинговым договорам в 2025 году.

Вместе с этим в регионе останется еще значительная часть убытков, которые не покрываются этими мерами поддержками, так как они связаны с беспрецедентно низким урожаем.

Аналогичная ситуация возникла в Ростовской области в 2024 году, когда на регион обрушились заморозки и последовавшая за ними засуха. Из-за погодных аномалий аграрии Ростовской области потеряли 30% урожая зерновых и 39% подсолнечника. Из-за погодных аномалий в регионе вводили режим ЧС, который отменили в январе текущего года. Урожай ранних зерновых и зернобобовых в Ростовской области в 2024 году также сократился с 16 до 10 млн тонн из-за весенних заморозков и засухи в июне.