Станцию на ТЭЦ-3 в Монголии модернизируют при участии РФ до 2028 года

Монгольское правительство ранее ввело прямое управление и режим чрезвычайной ситуации на шесть месяцев для предотвращения риска аварий на тепловой электростанции

УЛАН-БАТОР, 21 июля. /ТАСС/. Совместный с Россией проект полной модернизации станции среднего давления на ТЭЦ-3 в столице Монголии Улан-Баторе продлится до 2028 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в отделе связей с общественностью ТЭЦ-3.

"Станция среднего давления на столичной ТЭЦ-3 была введена в эксплуатацию в 1968 году. В связи с истечением срока службы станции планируется российско-монгольский проект ее полной модернизации с увеличением мощности от 48 до 250 МВт и ввод в эксплуатацию в 2028 году", - рассказали в пресс-центре ТЭЦ-3.

Ранее правительство Монголии ввело прямое управление и режим чрезвычайной ситуации на шесть месяцев для предотвращения риска аварий на столичной ТЭЦ-3, где в начале июня сгорел генератор и погиб инженер. Снос пострадавшего от пожара здания и строительство нового планируется начать 25 июля и завершить к 1 ноября 2025 года.

9 июня посол РФ в Монголии Алексей Евсиков сообщил корреспонденту ТАСС, что руководство Уральского турбинного завода предложило срочно направить на ТЭЦ-3 специалистов для установления возможностей ее скорейшего восстановления. Кроме того, завод предложил в кратчайшие сроки поставить и ввести в эксплуатацию готовый генератор для замены поврежденного.

В сотрудничестве с Россией

Авария ставит под угрозу предстоящий отопительный сезон в столице, где ТЭЦ-3 обеспечивает 13% центральной энергосистемы и 32% теплоснабжения. Модернизация этой станции входит в межправительственное соглашение, подписанное в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор в 2024 году.

Модернизация ТЭЦ-3 предполагает вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и ввод 350 МВт новых мощностей, что позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии тепловой и электрической энергией.

Проект расширения мощности ТЭЦ-3 прорабатывает "Интер РАО" совместно с холдингом "Ротек". В сентябре 2023 года глава "Интер РАО - экспорт" Максим Сергеев говорил, что проект уже согласован с технической точки зрения, но осталось достичь общего решения по условиям его финансирования.