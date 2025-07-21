В компании сообщили, что общие затраты составят около 30 млрд рублей

АЛДАН /Якутия/, 21 июля. /ТАСС/. Капитальные затраты полиметаллического холдинга "Селигдар" на возведение золотоизвлекающей фабрики "Хвойное" оцениваются в 15 млрд рублей. При этом общие затраты составят около 30 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Мы оцениваем капитальные затраты на строительство фабрики "Хвойное" на уровне 15 млрд рублей", - сказали в "Селигдаре".

В холдинге напомнили, что "Хвойное" является частью большого производственного комплекса расположенного на Нижнеякокитском рудном поле в Алданском районе Якутии. "Селигдар" работает там почти 20 лет - в рамках лицензий на участки "Надежда", "Верхнее" и другие. Если говорить о сопутствующих объектах, которые были построены: лаборатории, подстанции, инженерных коммуникациях, общежитии, а также обслуживающих административно-бытовых зданиях общие затраты составят около 30 млрд рублей", - отметили в компании.

Ранее гендиректор холдинга Сергей Татаринов отмечал, что капитальные затраты по проекту составляют 13 млрд рублей.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и на Чукотке.