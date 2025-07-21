Месторождение расположено за полярным кругом, на территории Верхоянского и Усть-Янского улусов Якутии

АЛДАН /Якутия/, 21 июля. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар" намерен завершить подготовку технико-экономического обоснования постоянных кондиций (ТЭО) месторождения "Кючус" в I квартале 2026 года. Компания уже вложила в проект 11 млрд руб., сообщили журналистам в пресс-службе "Селигдара".

"Сейчас фаза работы - подготовка ТЭО постоянных кондиций. Плановый срок завершения - I квартал 2026 года. Далее проектирование. <…> На сегодняшний день в проект уже вложено 11 млрд руб., включая затраты на лицензирование", - пояснили в компании.

При этом "Селигдар" в следующем году планирует окончательно выбрать технологию "Кючуса". "Для оценки капитальных затрат мы сейчас разрабатываем комплексный инжиниринг, который подразумевает собой и выбор технологического оборудования", - говорится в сообщении.

В холдинге напомнили, что "Кючус" является стратегическим проектом компании. Запасы месторождения составляют 175 тонн - две трети от всех запасов компании. При этом потенциал "Кючуса" составляет 250-280 тонн с учетом флангов и глубоких горизонтов.

"Мы смотрим создание объекта с производственной мощностью до 10 тонн золота в год. Это превышает нашу текущую мощность на всех объектах вместе взятых. Этот объект в силу масштаба, удаленности и потенциала будет для компании самым капиталоемким", - сообщили в компании.

Месторождение Кючус расположено за полярным кругом, на территории Верхоянского и Усть-Янского улусов Якутии. Проект разработки месторождения предполагает строительство производственного комплекса мощностью 10 тонн золота в год.

О компании

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.