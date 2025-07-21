Президент холдинга Александр Хрущ уточнил, что партнер компании по проекту пропорционально участвует в развитии Кючуса, в том числе и в финансировании

АЛДАН /Якутия/, 21 июля. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар" не рассматривает возможность консолидации 100% компании "Белое золото", сообщил журналистам президент холдинга Александр Хрущ.

"Нет. У нас на сегодняшний момент все, как есть", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли компания стать стопроцентным акционером предприятия "Белое золото". В настоящее время "Селигдару" принадлежит 51% в компании "Белое золото".

Хрущ уточнил, что партнер "Селигдара" по проекту пропорционально участвует в развитии Кючуса, в том числе и в финансировании проекта.

В 2023 году компания "Белое золото" получила по заявительному принципу лицензию на геологическое изучение флангов Кючусского рудного поля, прогнозные ресурсы участка составляют 32,8 тонн золота.

Месторождение Кючус расположено за полярным кругом, на территории Верхоянского и Усть-Янского улусов Республики Саха (Якутия). Проект разработки месторождения предполагает строительство производственного комплекса мощностью 10 тонн золота в год. 2030-2031 гг. - ожидаемое начало ввода ГОКа на месторождении в промышленную эксплуатацию, выход на проектные показатели.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.