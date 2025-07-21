В соцсети считают подобные обвинения ложными

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Принадлежащая Илону Маску X сообщила, что власти Франции начали расследование в ее отношении в связи "с предполагаемым манипулированием алгоритмом и якобы мошенническим извлечением данных".

"X категорически отрицает эти обвинения, - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети. - Это расследование, инициированное французским политиком Эриком Боторелем, <...> угрожает правам наших пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова".

В Х назвали ложными обвинения в манипулировании алгоритмами.