Нилов предложил переводить офисных сотрудников на удаленку в сильную непогоду

Это удобно как работнику, так и работодателю, указал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Офисных сотрудников, которые могут выполнять свои рабочие задачи дома, можно переводить на удаленную работу в условиях сильной непогоды. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Если есть офисные работники, которые могут находиться дома, в связи с погодными условиями не перегружать транспортную инфраструктуру и полностью выполнять поставленную задачу дома, и это удобно как работнику, так и работодателю, то такое можно только приветствовать", - сказал Нилов.

По его словам, такой подход как раз был продемонстрирован во время пандемии коронавируса. "Появились нормы трудового законодательства, которые рамочно очертили удаленную смешанную занятость", - добавил депутат.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что порядка 50 литров дождевой воды на квадратный метр обрушилось в Москве за сутки. Таким образом, по словам синоптика, на сегодняшний день месячная норма по осадкам в Москве выполнена повсеместно, в Подмосковье - перевыполнена. В департаменте транспорта столицы призвали горожан и гостей Москвы для поездок по городу использовать общественный транспорт. Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца дня, при этом порывы ветра могут достигать 15 м/с.