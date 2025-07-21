Компания также сформировала состав и избрала председателей трех постоянно действующих комитетов совета директоров

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" на первом заседании после годового собрания акционеров переизбрал своим председателем бывшего министра энергетики и промышленности Катара Мухаммеда бен Салеха ас-Сада, говорится в сообщении нефтяной компании.

Кроме того, на заседании был сформирован состав и избраны председатели трех постоянно действующих комитетов совета директоров, подчеркнули в компании.

В "Роснефти" отметили, что Мухаммед бен Салех ас-Сада впервые был избран председателем совета директоров "Роснефти" в июне 2023 года. Он является председателем попечительского Совета Университета науки и технологий в Дохе, членом попечительского совета Международного Катарского Фонда энергетики и устойчивого развития им. Абдуллы бен Хамада аль-Атыйи, членом консультативного комитета руководящего органа Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, а также заместителем председателя совета директоров Nesma Infrastructure & Technology. В период с 2011 по 2018 годы он занимал пост министра энергетики и промышленности Катара.

Ранее акционеры "Роснефти" переизбрали совет директоров. В него вошли 11 человек. Среди них, помимо Мухаммеда бен Салеха ас-Сада, вице-премьер РФ Александр Новак, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, глава "Роснефти" Игорь Сечин, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль-Моханнади, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов. Также в совет вошли управляющий директор индийской Valpro и бывший топ-менеджер Indian Oil Говинд Коттис Сатиш, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Виктор Мартынов, президент - главный исполнительный директор компании Oil & Petroleum International Resources Ltd Педро А. Акино, академик Российской академии наук, независимый директор Александр Некипелов.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (40,4%), ВР Russian Investments Limited с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,46%), 9,6% у ООО "РН-Нефть капиталинвест". В феврале 2022 года BP заявляла, что выйдет из состава акционеров "Роснефти", но пока все еще сохраняет долю в российской компании.