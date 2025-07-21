Mercedes отзывает около 223 тыс. авто из-за проблем с подушками безопасности

Это касается моделей фургонов Viano и Vito, выпущенных в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает около 223 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на решение Федерального автотранспортного ведомства ФРГ.

Это касается моделей фургонов Viano и Vito, выпущенных в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года. В Германии отзыв касается 60 245 автомобилей. По словам представителя Mercedes-Benz, при замене подушки безопасности водителя мог быть установлен модуль от компании Takata. В случае аварии со срабатыванием этого элемента газогенератор может взорваться.

В таком случае, как заметили в Mercedes-Benz, подушка безопасности не будет иметь сдерживающего эффекта, а из-за отделения частей газогенератора возникнет риск травмирования пассажиров. В компании подчеркнули, что клиенты будут уведомлены об отзыве в письменной форме через компанию-продавца.

Сервисная служба Mercedes-Benz проверит подушки безопасности в соответствующих автомобилях и при необходимости заменит их. Посещение мастерской займет около часа и является бесплатным для владельца.