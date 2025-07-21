По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья , это возможно в тех случаях, когда обязанности таких сотрудников могут быть исполнены дистанционно и в полном объеме

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Перевод работников на удаленку в условиях непогоды убережет их от дополнительных рисков для здоровья, когда путь до офиса становится "полосой препятствий". Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"В эти дни жители столицы столкнулись с очередным ливнем, который, к сожалению, привел к потопу пешеходных зон, подземных переходов и даже дорог на отдельных участках. Что делать нашим гражданам, когда дорога до работы становится практически полосой препятствий? Считаю, что работодателям в дни таких катаклизмов было бы правильно разрешать своим подчиненным оставаться работать удаленно из дома", - сказал парламентарий.

По его словам, это возможно в тех случаях, когда обязанности таких сотрудников могут быть исполнены дистанционно и в полном объеме.

"Зачем создавать дополнительный риск для здоровья наших граждан, пока они мокнут, пробираются через затопленные улицы, переходы и рискуют простыть? Лучше оставаться дома и переждать непогоду в тепле и безопасности", - подчеркнул депутат.

За минувшую ночь и утро в ряде районов Москвы выпала месячная норма осадков. Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца дня, при этом порывы ветра могут достигать 15 м/с.