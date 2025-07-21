Минтруд подготовил два соответствующих приказа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минтруд России внес изменения в законопроекты, согласно которым мигранты, которых привлекают на должности водителей, продавцов и медицинских работников, не будут освобождены от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении законопроект, который освобождает от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России мигрантов, работающих в РФ в рамках квоты кабмина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил МВД присмотреться к работе министерства труда и соцзащиты из-за списка профессий, по которому мигрантов приглашают в РФ в рамках правительственной квоты. "Почему вы предлагаете в перечень тех, кто может не знать язык. Такие категории, как водитель, как продавец, ему же общаться надо, язык должен знать, законы должен знать", - сказал Володин.

"Мы подготовили, соответственно, два приказа Минтруда. Первый приказ Минтруда, который исключает медицинских работников из списка тех иностранных граждан - квалифицированных специалистов, которые могут приехать сюда с разрешением на работу вне квот", - пояснил Пудов.

Кроме того, предусмотрены изменения в приказ Минтруда, в соответствии с которым определяется, каким образом субъекты Российской Федерации формируют заявки на квотные позиции. Так, теперь в состав квот нельзя будет включать заявки работодателя на тех, кто работает по профессиям, которые предполагают социальное взаимодействие, коммуникацию с гражданами РФ. Например, это водитель автомобиля, продавец непродовольственных товаров, медицинские работники, уточнил Пудов.