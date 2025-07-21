На 3 августа назначена встреча восьми стран ОПЕК+, которые постепенно выходят из добровольных сокращений по добыче нефти

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 28 июля, сообщили ТАСС два источника в делегациях. Обычно эти встречи проводятся раз в два месяца.

Последнее заседание министерского мониторинга прошло 28 мая в один день с общей министерской встречей ОПЕК+ (в этом формате министры стран ОПЕК+ встречаются раз в полгода).

Министерский мониторинг ОПЕК+ обычно не принимает никаких решений по добыче нефти. Но он может дать свою рекомендацию, а также при необходимости созвать внеочередную встречу всех министров стран ОПЕК+. Кроме того, на заседания министерского мониторинга оцениваются данные по выполнению условий соглашения ОПЕК+ и анализируется состояние рынка нефти.

На 3 августа назначена встреча восьми стран ОПЕК+, которые постепенно выходят из добровольных сокращений по добыче нефти. На августовской встрече должен обсуждаться план по добыче на сентябрь.