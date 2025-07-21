Bloomberg: ЕС готов на невыгодную сделку с США, чтобы избежать повышения пошлин

По данным агентства, США настаивают на введении пошлин свыше 10% практически на все статьи экспорта из ЕС и сокращении списка товаров, для которых будут сделаны исключения

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Евросоюз готов заключить с США более выгодное для Вашингтона торговое соглашение, чтобы избежать повышенных импортных тарифов на европейские товары, поступающие на американский рынок. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно публикации, в Брюсселе готовы пойти на уступки и заключить с Вашингтоном несбалансированное соглашение, чтобы "найти выход из тупика" до 1 августа - установленного президентом США Дональдом Трампом крайнего срока подписания сделки. Однако сторонам пока не удалось достигнуть заметного прогресса в ходе состоявшегося на прошлой неделе в Вашингтоне раунда переговоров, указывают собеседники Bloomberg. По их сведениям, США настаивают на введении пошлин свыше 10% практически на все статьи экспорта из ЕС и сокращении списка товаров, для которых будут сделаны исключения.

Ранее Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но параллельно уже подготовил список экспортных товаров США на €72 млрд в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.