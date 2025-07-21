Гунба назвал успешной реализацию при поддержке РФ программы развития Абхазии

Президент выразил уверенность, что реализация будущей программы на период 2026-2030 годов "придаст дополнительный импульс развитию экономики республики"

СУХУМ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба считает успешной реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2022-2025 годы. Об этом он сообщил на встрече с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

"Для нас крайне важна поддержка Российской Федерации, и, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство Российской Федерации за эту поддержку, а также вас лично за внимание и отношение к нашей республике. Мы считаем реализацию программы социально-экономического развития на период 2022-2025 годов весьма успешной", - сказал Гунба. Он отметил, что товарооборот превысил 400 млн долларов, в 2020 году он составлял 250 млн долларов, и "это существенный рост". По словам президента, валовой внутренний продукт растет динамично и уже превысил 90 млрд рублей, что по сравнению с 2020 годом составляет 187%. "Это серьезный показатель, свидетельствующий об эффективности совместно реализуемых программ", - сказал Гунба.

Президент выразил уверенность, что реализация будущей программы на период 2026-2030 годов "придаст дополнительный импульс развитию экономики Абхазии". "Президент выразил глубокую признательность Российской Федерации за постоянную и важную поддержку, оказываемую Абхазии, и подчеркнул, что без этой помощи преодоление многочисленных вызовов и сложностей, с которыми сталкивается республика, было бы крайне затруднительным", - говорится в сообщении.

Зампредседателя правительства РФ подчеркнул важность и многообразие направлений сотрудничества между Россией и Абхазией. Он отметил, что за последние четыре года успешно реализовывалась программа социально-экономического развития республики. "Объем торговли между нашими странами увеличился на 60%. Уже по итогам первых месяцев 2025 года прирост торгового оборота составил более 30%. И важно отметить, что растет не только экспорт из России, но и значительно увеличился экспорт продукции из Абхазии в Россию. Это свидетельствует о развитии экономики", - приводятся слова Новака в сообщении.

Он отметил, что Россия оказывает поддержку социально-экономическому развитию Республики. "Для нас Абхазия - надежный и дружественный партнер. У нас общие идеи, общие инициативы, одинаковый взгляд сегодня на ситуацию в мире, на то, что мир должен быть многополярным. Мы благодарим Абхазию за поддержку России в рамках специальной военной операции и высоко ценим участие абхазцев", - сказал он.

Новак отметил, что сегодня виден огромный потенциал в совместном развитии. В числе приоритетов он назвал развитие сельского хозяйства, увеличение поставок продукции в Россию, а также туризм. "В рамках межправкомиссии мы должны обсудить вопросы гармонизации законодательства. Это позволит снизить административные барьеры между нашими странами, что будет способствовать развитию торговли, малого и среднего бизнеса, а также привлечению инвестиций", - сказал Новак.