В ГД предложили организовать чартерные рейсы в Геленджик

Зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко отметила, что туроператоры за счет раннего бронирования и выкупа формируют более низкие цены и тем самым помогают туристам экономить

МОСКВА, 21 июля./ТАСС/. Туроператорам стоит организовать чартерные авиарейсы в Геленджик, это снизит стоимость билетов. Об этом на пресс-конференции в Москве заявила зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко ("Единая Россия").

"Вот в Геленджик запустили самолет, все сразу стали возмущаться, что билет от 50 тысяч рублей на побережье. Эта цена соответствует хорошему бизнес-классу, на самом деле. Я выразила пожелание, что если туроператоры запустят чартер <...> в Геленджик, то это действительно даст конкурентоспособные цены для наших туристов", - сказала депутат.

Она отметила, что туроператоры за счет раннего бронирования и выкупа формируют более низкие цены и тем самым помогают туристам экономить.

В пятницу, 18 июля, первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы вылетел в Геленджик после снятия ограничений на работу аэропорта. Воздушное пространство над аэропортом в Геленджике было закрыто из соображений безопасности с 24 февраля 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность.