Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что ранее вносил законопроект об ограничении наценки на несколько товаров в аэропортах и на вокзалах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил проверить случаи завышения цен на воду во время задержек рейсов в аэропортах и обеспечить пассажиров бесплатной водой. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в одном из столичных аэропортов на фоне массовых задержек рейсов пассажирам предлагают воду по 455 рублей за бутылку.

"Я направил обращение в Федеральную антимонопольную службу, учитывая, что в СМИ появилась такая информация. Я полагаю, что таким монопольным своим правом воспользовались организации для повышения своего заработка. Это антисоциально и недопустимо. Должны быть проведены проверочные мероприятия и привлечены [виновные] к ответственности, если такие факты подтвердятся", - сказал парламентарий.

Он отметил, что ранее вносил в Госдуму законопроект об ограничении наценки на ряд товаров в аэропортах и на вокзалах.

"Вообще надо, чтобы у нас в аэропортах была бесплатная вода", - продолжил депутат, отметив, что это можно сделать, например, за счет партнерства с компаниями - производителями фильтров, которые будут устанавливать питьевые точки в рекламных целях. "И должен быть все-таки законом установленный минимальный набор продуктов, в том числе воды, с предельными ценами. Для того чтобы самый минимум был доступен для абсолютного большинства пользователей перевозками", - подчеркнул Нилов.

19-21 июля вводились ограничения на работу аэропортов центральной части России. В частности, столичные авиагавани приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписания полетов.