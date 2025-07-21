Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак уточнил, что привели в порядок более 500 км. дорог и более 460 км инженерных сетей

СУХУМ, 21 июля. /ТАСС/. Россия в рамках межправительственной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии направила с 2022 года более 76 млрд рублей на создание социальной инфраструктуры в Абхазии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"Было направлено более 76 млрд рублей для создание социальной инфраструктуры, повышение уровня жизни, достижения показателей среднероссийских. За этот период восстановили и построили более 78 объектов социальной инфраструктуры", - сказал Новак.

Он уточнил, что за период действия программы также приведены в порядок более 500 км. дорог и более 460 км инженерных сетей. Все это будет способствовать дальнейшему привлечению инвестиций в республику, развитию экономики в целом и повышению собственных доходов.

Как отметил президент Абхазии Бадра Гунба, внутренний валовый продукт Республики с 2020 года за годы действия межправительственной программы содействия социально-экономическому развитию возрос на 87% и превышает 90 млрд рублей, товарооборот превысил 400 млн долларов при том, что 2020 году он составлял 250 млн долларов.

Ранее сообщалась, что представители Абхазии и РФ подводят промежуточные итоги программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2022-2025 гг. и приступают к разработке новой программы на 2026-2030 гг.