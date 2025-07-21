Представители республики и России подводят промежуточные итоги программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2022-2025 годы

СУХУМ, 21 июля. /ТАСС/. Порядка 8,5 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете РФ в 2025 году для оказания финансовой помощи Республике Абхазия. Об этом сообщил замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

Представители Абхазии и РФ подводят промежуточные итоги программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2022-2025 годы.

"В 2025 году федеральный бюджет РФ предусматривает для оказания финансовой помощи Республике Абхазия 8,5 млрд рублей, из них на цели социально-экономического развития - 5,4 [млрд], [а также на] цели осуществления бюджетных инвестиций, поддержки инвестиционной деятельности - 3 млрд", - сказал Назаров.

Он также отметил, что в текущем году РФ выделила Абхазии дополнительную помощь в размере 3 млрд рублей. В частности, за счет этих средств планируют профинансировать ремонт 22 дорог в населенных пунктах республики, на это заложен 1 млрд. Помимо этого, на данный момент есть еще 18 объектов в рамках инвестпрограммы, 16 из которых должны быть завершены в текущем году.

Кроме того, за счет 1,76 млрд рублей будут профинансированы переходящие с прошлого года обязательства. "Из них 975 млн рублей - на цели социально-экономического развития и 789 млн рублей - на реализацию инвестпрограммы. 200 млн - на проведение ремонта восстановительных работ в зданиях Национальной картинной галереи. 53 млн - это финансирование расходов, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты по 5 тыс. рублей учителям русского языка и литературы образовательных учреждений Республики Абхазия начиная с текущего года", - пояснил Назаров.