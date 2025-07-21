В ГД предложили ввести компенсацию за затопленные из-за ливней автомобили

Парламентарии обратили внимание, что в настоящий момент ОСАГО не покрывает убытки, нанесенные погодными условиями, и все расходы по ремонту и восстановлению автомобилей полностью ложатся на плечи собственников

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты от думской фракции "Новые люди" Ярослав Самылин, Антон Ткачев и Георгий Арапов направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором предложили расширить покрытие полисов ОСАГО, чтобы у водителей появилась возможность получить компенсацию за затопленные в результате непогоды автомобили. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о расширении покрытия полисов ОСАГО, включив в него компенсации для всех автовладельцев, чьи транспортные средства пострадали из-за затопления во время ливней и других экстремальных погодных явлений", - говорится в депутатском запросе.

Парламентарии обратили внимание, что в настоящий момент ОСАГО не покрывает убытки, нанесенные погодными условиями, и все расходы по ремонту и восстановлению автомобилей полностью ложатся на плечи собственников. Депутаты также указали, что оформление страховки является обязательным, однако полис защищает лишь ответственность автовладельцев перед третьими лицами, "но не их собственное имущество в критических ситуациях".

"Это создает дисбаланс: автовладельцы несут финансовые издержки, но не получают базовой защиты от распространенных форс-мажоров, что особенно несправедливо воспринимается гражданами, кто не может позволить себе дополнительное КАСКО", - заключили представители фракции "Новые люди".

За минувшую ночь и утро в ряде районов Москвы выпала месячная норма осадков. Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца дня, при этом порывы ветра могут достигать 15 м/с.