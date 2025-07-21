Время задержки составляет от 2 до 4,5 часа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. В сообщении с Крымом на 14:00 мск задерживаются 15 поездов "Таврия", сообщил крымский железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

Так, задерживается 6 поездов в Крым и 9 из Крыма. Время задержки составляет от 2 до 4,5 часа. В ГСЭ подчеркивают, что время задержки в пути может измениться. "Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - добавили там.

"Время задержки указано ориентировочное. Поезд может отправиться раньше. Просим на вокзал прибыть заблаговременно", - отметили в ГСЭ.

В компании добавили, что питьевую воду пассажиры могут взять в кулерах, также по возможности предоставляется питание.