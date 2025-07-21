Сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями с расчетами через ЦК начал работу в апреле 2023 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московская биржа с 28 июля увеличит число иностранных ценных бумаг для заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК). Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Это расширит возможности квалифицированных инвесторов по операциям с иностранными ценными бумагами, учитываемыми в НРД. Московская биржа продолжит расширять список доступных инструментов. Список торгуемых ценных бумаг пополняется в том числе с учетом пожеланий инвесторов, которые могут отправить их с помощью специальной формы на сайте биржи", - отметили в пресс-службе.

Сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями с расчетами через ЦК начал работу в апреле 2023 года. Пользователям доступны внебиржевые сделки с акциями компаний без листинга, а также с акциями, находящимися в листинге Московской биржи. Подавать оферты и заключать сделки можно в период с 06:50 до 23:50 мск. Квалифицированным инвесторам доступны сделки покупки и продажи ценных бумаг, неквалифицированные инвесторы могут только продавать ценные бумаги.