Глава Удмуртии отметил, что регион третий год увеличивает показатель по производству молока

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Удмуртия за пять лет привлекла 7 млрд рублей по программе комплексного развития сельских территорий. Глава республики Александр Бречалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обратился с просьбой продолжить эту программу.

Руководитель республики отметил, что регион третий год увеличивает показатель по производству молока. Сейчас он превысил 1 млн тонн. "Для того, чтобы село жило, нужна современная инфраструктура. Я хочу сказать, что комплексное развитие сельских территорий, на мой взгляд, это одна из самых эффективных федеральных программ. За пять лет небольшая Удмуртия привлекла 7 миллиардов рублей. <…> Поэтому здесь просьба поддерживать эту программу и, может быть, даже выделять больше средств", - обратился Бречалов к Путину.

Экономические показатели

Объем ВРП Удмуртии приблизился к 1,5 трлн рублей, что выше уровня 2018 года в три раза, сказал Бречалов. "Идет очень хороший рост по всем направлениям, и мы подбираемся уже к 1,5 трлн рублей ВРП. Это хороший результат", - отметил он.

Путин при этом уточнил показатели республики в 2018 году - 592 млрд рублей. Позднее объем ВРП увеличился до 1,3 трлн рублей.

"Да, 1 триллион 300 [миллиардов рублей]. И здесь не только, конечно же, ОПК, и не только добыча, это и средний, и малый бизнес", - прокомментировал глава Удмуртии.

Малый бизнес и экспорт

Бречалов напомнил главе государства, что в 2017 году рассказывал ему о ставке властей Удмуртии на поддержку МСП. "И я считаю, что не прогадали. У нас идет за пять лет удвоение по всем цифрам. То есть если малый и средний бизнес платил десять миллиардов налоги, то сейчас больше, чем в два раза", - сказал глава региона.

Так, сейчас число предпринимателей в малом сегменте и самозанятых составляет 172 тысячи, из них почти 75 тыс. - непосредственно предприятия МСП.

Кроме того, по словам Бречалова растет экспорт удмуртской продукции. Путин уточнил, действительно ли показатель вырос в два раза по сравнению с 2023 годом, на что глава региона ответил утвердительно.

По словам Бречалова, показатель растет за счет открытия новых рынков, таких как Монголия, Саудовская Аравия, Юго-Восточная Азия.

На вопрос президента России, чувствуют ли предприниматели поддержку правительства, Бречалов также ответил положительно. "Безусловно. Минпромторг помогает через торгпредства, мы делаем бизнес-миссии. Те страновые группы на уровне правительства, которые созданы, они очень помогают", - сказал он.