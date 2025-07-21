Также осуществляется постоянное информирование пассажиров задержанных рейсов посредством громкой связи и непосредственно представителями авиакомпании в различных локациях аэропорта

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники "Аэрофлота" выдают пассажирам задержанных из-за ограничений в аэропорту Шереметьево рейсов бесплатные бутилированную воду и сэндвичи. Кроме того, пассажирам доступны действительные в кафе аэропорта ваучеры на питание, сообщается в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота".

"Бесплатная бутилированная вода и сэндвичи - их выдают сотрудники "Аэрофлота" у билетных касс в терминалах B и C. Ваучеры на питание - действительны в кафе аэропорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, осуществляется постоянное информирование пассажиров задержанных рейсов посредством громкой связи и непосредственно представителями авиакомпании в различных локациях Шереметьево.

Ранее аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения в связи с введением режима "ковер". В течение нескольких часов ограничения были сняты.