Замминистра экономического развития России Сергей Назаров отметил, что в новой программе усилят положительную практику развития девяти отраслевых направлений

СУХУМ, 21 июля. /ТАСС/. Межправительственная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии до 2030 года будет утверждена до 1 ноября 2025 года. Об этом сообщил замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

Сроки доработки проекта госпрограммы - до 1 октября 2025 года, и до 1 ноября - утверждение госпрограммы и подготовки проекта инвестиционной программы содействия экономическому развитию и утверждение ее сопредседателями комиссии , - сообщил Назаров.

Он добавил, что в новой программе будет усилена положительная практика развития девяти отраслевых направлений: энергетики, туризма, транспорта, здравоохранения, образования, социальной защиты населения, инвестиционного климата, кадастра и недвижимости, таможенного и налогового администрирования, коммунальной инфраструктуры. По словам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, новая программа будет рассчитана на стимулирование инвестиционной активности республики, в ней планируется поставить еще более амбициозные задачи, чем в предыдущей.

Необходимо сосредоточить совместные усилия на разработке и утверждении программы социально-экономического развития республики на период до 2030 года, в которой с учетом достигнутых значений роста экономики важно поставить более амбициозные цели , - сказал Новак.

Ранее президент Абхазии Бадра Гунба отмечал, что внутренний валовой продукт республики с 2020 года за годы действия межправительственной программы содействия социально-экономическому развитию возрос на 87% и превышает 90 млрд рублей. Сообщалось, что представители Абхазии и РФ подводят промежуточные итоги программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2022-2025 годы и приступают к разработке новой программы на 2026-2030 годы.