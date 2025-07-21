В Удмуртии создали специальные микрозаймы для создания бизнеса участниками СВО

Глава республики Александр Бречалов отметил, что ставка по микрозаему составит до 6,5% годовых

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Удмуртский Фонд развития промышленности разработал специальный микрозаем, который выдается участникам специальной военной операции для создания своего бизнеса. Об этом глава республики Александр Бречалов рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Еще одно важное направление. Мы запустили специальный акселератор для участников СВО и членов их семей, кто хочет открыть свое дело, то есть пошагово доводим до реализации своей мечты, своего проекта. Для этого, как подспорье, наш Удмуртский Фонд развития промышленности разработал специальный микрозаем от 50 тысяч до 2 миллионов рублей, ставка - до 6,5% годовых. С учетом нынешних банковских ставок это вполне разумная цифра, и востребованность у этого акселератора очень большая", - сказал Бречалов.

Он добавил, что в Удмуртии также выделен отдельный трек для участников СВО и членов их семей в рамках соцконтракта.

"Мы уже начали трудоустраивать наших парней от муниципальной до государственной службы. Например, недавно наш уникальный офицер, участник войны в Афганистане, конфликтов на Северном Кавказе, СВО Олег Матвеев, кавалер трех орденов Мужества, возглавил Ассоциацию ветеранов специальной военной операции", - отметил глава региона.

В республике также совместно с президентской академией РАНХиГС разработали и запустили образовательную программу "СВОй резерв 18" по аналогии с федеральной программой "Время героев". Кроме того, ведется активная работа с Фондом "Защитники Отечества". "Это наши военнослужащие и члены их семей. 96% обращений отработаны положительно", - добавил Бречалов.