Сопредседатель партии Александра Кудзагова отметила, что пестициды, попадающие в продукты питания и воду, могут нанести серьезный вред здоровью человека, повышают риски различных заболеваний

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Партия "Зеленые" предлагает ужесточить ответственность за нарушения при производстве и использовании пестицидов. Об этом заявила сопредседатель партии Александра Кудзагова в Госдуме на круглом столе "Пестициды и экология: как обеспечить безопасность?"

"Должны быть установлены четкие правила, соразмерная ответственность и неотвратимость наказания для всех участников процесса обращения с пестицидами: от производителя и сертифицирующей организации до фермера. Чтобы россияне были уверены в качестве продуктов питания на полках", - сказала Кудзагова.

Она отметила, что пестициды, попадающие в продукты питания и воду, могут нанести серьезный вред здоровью человека, повышают риски различных заболеваний. Доказано, что остаточные количества пестицидов угнетают иммунитет и способствуют возникновению пищевых аллергий, особенно подвержены негативному влиянию пестицидов дети.

"Нарушения регламентов применения пестицидов, использование контрафакта и фальсифицированной продукции приводят к гибели объектов животного мира, загрязнению воды и почв. Многолетнее применение пестицидов угнетает почвенную биоту и приводит к снижению плодородия почв", - отметили в партии.

Штраф за нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, применения пестицидов и агрохимикатов сегодня составляет для предпринимателей до пяти тысяч рублей, для юрлиц - до 100 тыс. рублей. По итогам 2024 года Россельхознадзор сообщил, что в каждом девятом отобранном образце растительной продукции зафиксированы превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания действующих веществ пестицидов и нитратов, в 5% образцов установлено применение незарегистрированных для этой культуры пестицидов или незарегистрированных в России пестицидов.

Принятыми техрегламентами для сельхозпродукции нормируется содержание всего от 5 до 15 пестицидов, объяснил заместитель руководителя Роскачества Александр Чумак. Следовательно, в готовой продукции возможно и допустимо содержание не включенных в техрегламент пестицидов фактически в любых количествах. "Нет требований - не развиваются инструменты контроля. В то время, как в Евросоюзе собраны данные о 1 465 пестицидах, в России доступны для контроля в единичной передовой лаборатории около 700", - подчеркнул эксперт.

Предлагаемые изменения

Эксперты пришли к мнению, что процедура декларирования соответствия пестицидов, а также пищевой продукции, выращиваемой с их использованием, должна быть полностью пересмотрена. Недопустима ситуация, когда пищевая продукция не исследуется на остатки пестицидов, применяемых в ходе ее производства и хранения. То же касается и импортной сельхозпродукции.

Разработаны и обсуждаются законопроекты, направленные на устранение первоочередных пробелов в законодательстве о пестицидах: противодействие обращению запрещенных пестицидов, контрафакта и фальсификата, увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за нарушения при обороте пестицидов и агрохимикатов, введение ответственности хозяйствующих субъектов за невнесение или внесение неполной или недостоверной информации во госинфосистему "Сатурн".

"Зеленые" также намерены добиваться совершенствования контроля ввоза и производства пестицидов с раскрытием производителями и импортерами полного состава препаратов и наделения уполномоченного органа обязанностью проводить независимую экспертизу с правом аудита.

"Необходимо также выводить из оборота и законодательно запретить регистрировать препараты на основе устаревших и запрещенных в большинстве стран мира действующих веществ пестицидов. Очень важно финансировать научные исследования и разработку экологически безопасных технологий, в том числе биопрепаратов и природных антагонистов вредителей, развивать сеть лабораторий полного цикла, которая позволит России самостоятельно проверять долгосрочную безопасность пестицидов", - отметили в партии.