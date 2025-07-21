США в случае введения пошлин против нефти РФ призовут Европу следовать их примеру

Любая страна, которая будет покупать находящуюся под санкциями российскую нефть, будет облагаться вторичными пошлинами до 100%, заявил американский министр финансов Скотт Бессент

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. США будут призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Мы не знаем, какой будет срок: 10, 30 или 50 дней, но любая страна, которая будет покупать находящуюся под санкциями российскую нефть, будет облагаться вторичными пошлинами до 100%. Теперь Сенат США согласен с президентом [Дональдом] Трампом в том, что пошлины - это средство достижения политических целей. Это революционно. Президент Трамп сменил тон дискуссии. Я бы призвал европейских союзников, умеющих делать лишь громкие заявления, последовать нашему примеру, если мы введем вторичные пошлины", - сказал Бессент в эфире телеканала CNBC.

14 июля Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявления Трампа свидетельствуют о его желании как можно скорее достигнуть урегулирования на Украине, но в Вашингтоне явно все больше понимают сложность этого процесса. Россия готова двигаться к урегулированию на Украине быстро, для РФ главное - достичь своих целей, но скорость этого процесса зависит не только от Москвы, добавил Песков.