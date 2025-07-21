Координатор экспертного совета Проектного офиса развития региона отметил, что кластер поспособствует развитию инфраструктуры здоровьесбережения и туризма

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Туристическо-рекреационные кластеры необходимо создать в каждом арктическом регионе для развития инфраструктуры здоровьесбережения и туризма. Такое мнение ТАСС высказал координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Александр Воротников.

"Развитие инфраструктуры для здоровьесбережения имеет огромное значение для Арктической зоны (АЗРФ). Особенно актуально ее использование для арктического туризма. На мой взгляд, развитие такой инфраструктуры возможно созданием туристическо-рекреационного кластера либо туристическо-рекреационной зоны. Такой кластер или зона должна быть создана в каждом арктическом регионе. Туристическо-рекреационная зона должна быть создана в каждом регионе АЗРФ. Но также и может быть единой для всех арктических регионов", - сказал он.

Воротников отметил, что с учетом недостатка здоровьесберегающей инфраструктуры в Арктике ее строительство имеет огромное значение. Так, население получает необходимую услугу, снижая логистические расходы. Кроме того, создание санаториев с акватермальными комплексами позволит повысить турпоток в регион. "Такая услуга важна с точки зрения выбора - остаться на Севере или уехать, и наличие нормального отдыха позволяет сделать правильный выбор. И более того, сыграет роль свою и в выборе Севера как места для жизни - сыграет и определенную роль в предпочтениях. Ехать жить на Север", - пояснил он.

По словам эксперта, необходимо использование различных форм взаимодействия государства и бизнеса при реализации таких проектов. "И не только концессионных проектов. На мой взгляд, концессионное соглашение не самая оптимальная форма реализации проектов с такой сложной и необходимой инфраструктурой. Перспективнее выглядит реализация в виде офсетного контракта в сочетании с контрактом жизненного цикла. Это позволяет и строить объект, и оказывать различные услуги, в том числе и социального характера", - сказал он.