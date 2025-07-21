Globaltrans подала заявку на делистинг ГДР с биржи Астаны

При одобрении AIX делистинг ожидается 21 августа, а 4 августа станет последней датой проведения торгов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Globaltrans подала заявку на делистинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Астанинской международной бирже, говорится в сообщении компании.

"Globaltrans Investment PLC объявляет, что сегодня она подала заявку на добровольное исключение своих глобальных депозитарных расписок из официального списка, который ведет Astana International Exchange Limited (AIX)", - отмечается в сообщении.

При одобрении AIX делистинг ожидается 21 августа, а 4 августа станет последней датой проведения торгов на бирже Астаны.