По данным на 16:45 мск, цена на драгметалл росла на 1,3%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июня 2025 года. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 16:45 мск, цена на драгметалл росла на 1,3% и составляла $3 401,3 за тройскую унцию. К 17:00 мск стоимость золота ускорила рост до $3 401,6 за унцию (+1,31%).

В то же время стоимость фьючерса на платину с поставкой в октябре 2025 года на бирже NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) составляла $1 506,4 за тройскую унцию (+3,25%). Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в сентябре 2025 года на бирже Comex прибавляла 1,96% и находилась на отметке в $39,23 за тройскую унцию.