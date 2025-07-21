Новый прогноз по производству меди - 343-355 тыс. тонн, по выпуску палладия составляет от 2,68-2,73 млн унций, 645-662 тыс. унций платины

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Норникель" понизил свой производственный прогноз на этот год, планирует произвести 196-204 тыс. тонн никеля против 204-211 тыс. тонн. Также понижен прогноз по выпуску меди, прогноз по металлам платиновой группы остался практически без изменений, сообщила компания.

Новый прогноз по производству меди - 343-355 тыс. тонн, по выпуску палладия составляет от 2,68-2,73 млн унций, 645-662 тыс. унций платины. На Забайкальском дивизионе компания ждет производство меди в медном концентрате на уровне 66-70 тыс. тонн.

Ранее прогноз производства никеля составлял 204-211 тыс. тонн, выпуск меди - на уровне 353-373 тыс. тонн, выпуск палладия - 2,704-2,756 млн унций, а производство платины - 662-675 тыс. унций.

Старший вице-президент - операционный директор Александр Попов, слова которого приводятся в сообщении компании, отметил, что на второе полугодие у компании запланировано проведение ряда крупных ремонтов с целью повышения надежности основного технологического оборудования, а также будет продолжена адаптация к эксплуатации нового импортозамещающего горного оборудования. "В результате этого мы незначительно понижаем прогноз производства никеля и меди на 2025 год и оставляем прогноз производства МПГ относительно ранее опубликованного, практически, без существенных изменений", - уточнил он.

Ранее в своем обзоре рынка металлов компания понизила прогноз по профициту рынка никеля в мире до 120 тыс. тонн в 2025 году и до 130 тыс. тонн в 2026 году, но итоговая величина профицита будет во многом зависеть от устойчивости спроса на первоклассный никель в Китае, уточняли в "Норникеле".

Объемы производства в I полугодии

По данным компании, "Норникель" в I полугодии 2025 года снизил объем выпуска никеля по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 4%, до 87 тыс. тонн.

Объем производства палладия в I полугодии сократился до 1,4 млн унций (-5%), производство платины уменьшилось на 6%, до 335 тыс. тройских унций. Выпуск меди за отчетный период снизился на 2% - до 213 тыс. тонн.

Во втором квартале 2025 года производство никеля компанией увеличилось на 9% по сравнению с первым кварталом и составило 45 тыс. тонн. "Практически весь объем металла был произведен из собственного сырья. Увеличение было связано с оптимизацией поставок металлосодержащих материалов, а также оптимизацией сроков проведения ремонтов металлургического оборудования перед межнавигационной паузой во втором квартале", - отметили в компании.

Производство меди во втором квартале (включая Забайкальский дивизион) снизилось на 5% относительно первого квартала до 104 тыс. тонн, полностью произведенных из собственного сырья. "Снижение связано с более высокой базой первого квартала за счет перераспределения объемов выпуска товарной продукции между кварталами в связи с требованиями экспортных поставок", - уточнил "Норникель".

При этом во втором квартале 2025 года производство палладия и платины снизилось на 11% и 14% соответственно квартал к кварталу, до 658 тыс. унций и 155 тыс. унций, что обусловлено более высокой базой первого квартала за счет реализации программы повышения эффективности.

Старший вице-президент - операционный директор Александр Попов, отметил, что снижение производства по итогам полугодия "было связано с высокой базой прошлого года, необходимостью восполнения незавершенного производства в связи с отладкой логистики и повышением качества производимой продукции, а также временным снижением добычи руды, связанным, главным образом, с постепенным переходом на новое горное оборудование в рамках реализации политики по импорт-замещению".

Попов отметил, что компания нарастила производство никеля премиальных марок для нанесения гальванических покрытий и для производства суперсплавов, с целью выхода на новые рынки сбыта. "По результатам года ожидается также рост выпуска металлического никеля - продукции с более высокой добавленной стоимостью за счет снижения производства товарных полуфабрикатов", - добавил он.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и основанный Олегом Дерипаской "Русал" (26,39% акций).