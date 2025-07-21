В банке добавили, что на территории РФ все карты работают без ограничений

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. С 20 июля в странах Евросоюза наблюдаются временные ограничения на проведение операций по картам Unionpay Россельхозбанка (РСХБ), сообщили ТАСС в кол-центре РСХБ.

"С 20 июля 2025 года наблюдаются временные ограничения на операции в странах Евросоюза по карте РСХБ системы Unionpay. Если вы находитесь не в России или планируете поехать за рубеж, рекомендуем воспользоваться наличными средствами", - рассказали в поддержке.

Там добавили, что на территории РФ все карты работают без ограничений.

ТАСС направил запрос в пресс-службу кредитной организации.

В июне 2022 года Cовет ЕС принял шестой пакет санкций против России, включающий отключение от SWIFT ряда российских банков, в том числе РСХБ.

Россельхозбанк - один из крупнейших банков России, в государственной собственности находится 100% акций. РСХБ создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий РФ.