Федеральная антимонопольная служба также напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим управлениям усилить контроль за ценами на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах, сообщила пресс-служба ведомства.

"ФАС напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах, - отметили в службе. - ФАС поручила Московскому и областному УФАС усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы".