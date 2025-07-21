Компания заявила, что это решение игнорирует суверенитет Индии и международное право

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Индийская компания Nayara Energy считает, что введенные против нее санкции Евросоюза не имеют никаких правовых оснований, а также игнорируют как международное право, так и суверенитет Индии. Об этом говорится в заявлении компании.

"Nayara Energy решительно осуждает несправедливое и одностороннее решение Евросоюза о введении ограничительных мер против компании, - отмечается в заявлении. - Мы категорично заявляем, что односторонний шаг Евросоюза базируется на безосновательных утверждениях, представляя неправомерное распространение власти, которая игнорирует как международное право, так и суверенитет Индии".

В Nayara Energy отметили, что в последнее время компания попала под международный контроль, политическое давление и санкции Евроюсоза, которые не имеют под собой никаких правовых оснований. "Стоит отметить, что в то время как многие европейские страны продолжают импортировать энергоресурсы из России по различным каналам, они также занимают высокую моральную позицию, наказывая и вводя санкции против индийского актива, перерабатывающего российскую нефть, которую по большей части использует население Индии размером в 1,4 млрд человек и местные компании", - добавили в Nayara Energy.

Индийская компания также подчеркнула, что такие действия Евросоюза не только подрывают интересы Индии, но и создают риски нарушения бесперебойных поставок топлива, которые важны для миллионов граждан промышленности Индии. "Мы остаемся непоколебимыми в своей роли надежного энергетического партнера для Индии. И мы призываем всех акционеров уважать принципы суверенитета и справедливых международных условий, - заключили в компании. - Мы активно изучаем все законные и уместные методы реакции на эту ситуации и защиты интересов нашей работы, сотрудников и акционеров.

О санкциях ЕС против Nayara Energy

Евросоюз в рамках пакета антироссийских мер ввел санкции против 18 компаний, среди которых и индийская Nayara Energy.

В состав Nayara Energy входят НПЗ в городе Вадинар, глубоководный порт и розничная сеть АЗС. Мощность первичной переработки нефти на НПЗ составляет 20 млн тонн в год. Розничная сеть АЗС насчитывает более 6 тыс. единиц в разных регионах Индии.

"Роснефти" принадлежит 49,13% в Nayara Energy. В российской компании заявляли, что санкции ЕС против Nayara Energy являются незаконными и необоснованными, они угрожают энергобезопасности Индии. "Роснефть" также рассчитывает на принятие мер Nayara Energy по защите своих интересов, которые будут поддержаны правительствами России и Индии.