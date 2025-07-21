Под рестрикции, в частности, подпали 134 суда, якобы связанных с Россией

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции против 134 судов, якобы связанных с Россией. Об этом свидетельствует обновленный черный список на сайте британского правительства.

Как сказано в документе, общее число судов, подпавших под ограничения, выросло с 290 до 424.

Кроме того, Лондон ввел ограничения в отношении двух компаний из ОАЭ - Intershipping Services и Litasco Middle East DMCC. В МИД Соединенного Королевства заявили, что Intershipping Services занимается "регистрацией судов теневого флота под флагом Габона", а Litasco Middle East DMCC якобы связана с "Лукойлом".