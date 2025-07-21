Газпромбанк пересмотрел условия размещения средств по всем вкладам от 91 дня, новый диапазон ставок составляет от 14,5% годовых

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Крупные российские банки в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке снизили процентные ставки по рублевым вкладам. Об этом свидетельствуют данные на официальных ресурсах кредитных организаций.

Так, ВТБ понизил ставки по всем вкладам в рублях. Доходность по закрытым и накопительным продуктам на сроки от 2 до 18 месяцев не превышает 17,3% годовых. Ставка на вклад сроком на четыре месяца составляет 16,6%, на полгода - 16,1%, на год - 15,0%. Для новых клиентов максимальная ставка (с капитализацией, на шесть месяцев) снижена до 16,6%.

С 18 июля ВТБ скорректировал условия по вкладам, приведя доходность к общерыночным уровням.

"Наибольшую доходность клиенты могут получить по краткосрочным вкладам (3 месяца) от 16,8% до 17,3% в зависимости от сегмента. Максимальная ставка на "новые" деньги составит 17,3% по вкладам на срок 3 месяца и 17,1% на срок 4 месяца. Несмотря на снижение ставок на рынке, "сберегательный" тренд сохраняется. Условия по вкладам еще остаются привлекательными для розничных клиентов, позволяя наращивать свой доход опережающими инфляцию темпами. Россияне продолжат аккумулировать средства на депозитах как наиболее надежном и понятном инструменте", - сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

Газпромбанк пересмотрел условия размещения средств по всем вкладам от 91 дня. Новый диапазон ставок составляет от 14,5% годовых (сроком на три года) до 17,6% (на срок три месяца).

Сбербанк изменил параметры по вкладу "Лучший %". Максимальная ставка теперь действует только на срок в четыре месяца. На срок 5-8 месяцев ставка снижена до 15,5%, на девять месяцев - до 14%, на 1,5-2 года - до 10%, на три года - 7,5%. При этом на вклады сроком один, два и три месяца ставка осталась на уровне 16%, 16% и 17% соответственно.

Банк ПСБ также обновил линейку вкладов. По вкладу для новых клиентов "Народный вклад" максимальная ставка составляет 30% годовых на срок 91-367 дней. Продукт "Сильная ставка" предусматривает доходность до 17,7% на срок до двух лет при минимальной сумме от 100 тысяч рублей.

Альфа банк скорректировал ставки по вкладам и накопительным счетам. Ставка по вкладу сроком на три месяца для новых средств составляет 17,02%. Без возможности пополнения и снятия доходность составляет 16,62%.

Московский кредитный банк (МКБ) понизил доходность накопительных счетов. Базовая ставка установлена на уровне 7% годовых, однако при совершении покупок от 100 тыс. руб. в месяц возможна надбавка в 1 п. п., что позволяет заработать до 21% годовых.

Ожидания рынка

25 июля, состоится очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. На предыдущем заседании в начале июня ЦБ снизил ставку на 100 базисных пунктов, до 20%.

По оценке старшего аналитика SberCIB Игоря Рапохина, в июле регулятор может опустить ключевую ставку до 18%, но не исключено снижение и на 300 базисных пунктов, до 17%. Такая мера может быть связана с замедлившейся экономической активностью, охлаждением рынка труда и крепким рублем, дополнил Рапохин. При этом подобный шаг регулятор может сбалансировать сдержанными комментариями относительно перспектив дальнейшего снижения ставки в 2026-2028 годах, учитывая высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, заключил эксперт.