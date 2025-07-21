В его состав войдут шесть промышленных предприятий региона, сообщила пресс-служба правительства области

ТАМБОВ, 21 июля. /ТАСС/. Мебельный промышленный кластер, в состав которого войдут шесть предприятий региона, создадут в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Управленческая команда Тамбовской области профессионально защитила проект создания в регионе мебельного кластера, заняв третье место по итогам участия в методической программе Минпромторга России "Proкластеры - 2025". В состав кластера войдут шесть промышленных предприятий Тамбовской области. Кластер обеспечит производство трех импортозамещающих промышленных изделий", - сообщила пресс-служба.

Итоги защиты проектов по созданию промышленных кластеров подвели на международном форуме "Кооперация без границ" в Омске, где свои проекты презентовали команды из 42 регионов.

Ранее в регионе были созданы два кластера: кластер сельскохозяйственного машиностроения и межрегиональный промышленный кластер нефтегазового оборудования, который объединил восемь предприятий из Тамбовской, Рязанской, Воронежской и Челябинской областей. Всего в регионе намерены создать 12 таких объединений.