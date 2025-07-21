"Росгеология" погасила два выпуска облигаций более чем на 12 млрд рублей

Холдинг ожидал государственной поддержки для решения проблемы с погашением облигаций

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Геологический холдинг "Росгеология" полностью выплатил доходы по двум выпускам облигаций суммарно более чем на 12 млрд рублей. Об этом говорится в материалах холдинга, опубликованных на портале раскрытия информации.

Согласно данным холдинга, выплачены доходы по трехлетним облигациям серии 01 (выпущены в августе 2021 года) на сумму 6 млрд рублей, а также доходы по облигациям серии 001P-02 (выпущены в ноябре 2022 года) на сумму 6,092 млрд рублей.

В рамках выпуска облигаций серии 001P-02 "Росгеология" также выплатила доходы по шести купонам: по пяти из них суммарно по 115,92 млн рублей на каждый купон, еще по одному - 113,94 млн рублей.

Осенью 2024 года "Росгеология" сообщала, что не имеет достаточных денежных средств для выплат по первому выпуску облигаций, срок погашения которых наступил 26 сентября 2024 года. Возглавлявший тогда холдинг Сергей Радьков отмечал, что "Росгеология" фактически находится в техническом дефолте на сумму выпуска облигаций. Холдинг ожидал государственной поддержки для решения проблемы с погашением облигаций.

В "Росгеологии" не стали комментировать ТАСС данные о выплате доходов по облигациям.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.