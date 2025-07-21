Председатель ПСБ Петр Фрадков назвал ключевой задачей государства и бизнеса создание в регионах устойчивой экономики

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Число субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в Донбассе и Новороссии с середины 2023 года и до настоящего времени увеличилось на 60% и достигло 122 тыс. Об этом сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы Росмолодежь. Форумы.

В рамках форума Фрадков рассказал о восстановлении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также об их финансовой интеграции в единое экономическое пространство страны.

"Для развития предпринимательства созданы необходимые условия: благодаря мерам государственной поддержки, банковским продуктам и потенциалу локальных рынков регионы демонстрируют высокую динамику роста - количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 60% с середины 2023 года и достигло 122 тыс.", - сказал председатель ПСБ, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы банка.

По его словам, сегодня ключевая задача государства и бизнеса - не только восстановить инфраструктуру, но и создать в регионах устойчивую экономику, основанную на равных условиях для ведения предпринимательской деятельности по всей стране.

Клиентская база ПСБ в Донбассе и Новороссии превышает 110 тыс. юридических лиц. Финансовая инфраструктура банка включает 460 отделений и 3,3 тыс. банкоматов, более 75 тыс. терминалов безналичной оплаты.