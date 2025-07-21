Канадский министр национальной обороны Дэвид Макгинти подчеркнул, что его страна взяла на себя обязательство оказать Украине военную помощь общим объемом около $14,75 млрд с февраля 2022 года

ОТТАВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство Канады намерено выделить еще 20 млн канадских долларов (около $14,6 млн) на обслуживание танков Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом на виртуальном заседании контактной группы по Украине заявил канадский министр национальной обороны Дэвид Макгинти.

"В ходе встречи министр Макгинти объявил, что Канада выделит дополнительно 20 млн канадских долларов на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше", - сказал Макгинти. По его словам, Канада в августе начнет транспортировку в хаб в Польше 50 бронемашин. Поставка должна быть полностью завершена до конца года.

Министр подчеркнул, что Канада взяла на себя обязательство оказать Украине военную помощь общим объемом около 6,5 млрд канадских долларов (около $14,75 млрд) с февраля 2022 года.