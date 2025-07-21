Посол РФ: киприоты осознают, что антироссийские санкции ЕС имеют эффект бумеранга

Мурат Зязиков отметил, что на Кипре не скрывают "своей обеспокоенности курсом Брюсселя, наносящим ущерб странам и народам самого Евросоюза"

НИКОСИЯ, 21 июля. /ТАСС/. Жители Кипра прекрасно осознают, что 18-й пакет антироссийских санкций Брюсселя станет новым ударом по национальным экономикам стран ЕС. Об этом заявил корреспонденту ТАСС российский посол в Никосии Мурат Зязиков.

"Очередной пакет антироссийских санкций ЕС, как и любая другая несправедливая политика рестрикций, прежде всего бьет по тем странам, которые их вводят, то есть имеет эффект бумеранга. Это прекрасно понимают наши кипрские друзья, местные деловые круги, не скрывающие своей обеспокоенности курсом Брюсселя, наносящим ущерб странам и народам самого Евросоюза", - отметил глава российской дипломатической миссии.

По его словам, Кипр "не для того вел героическую национально-освободительную борьбу против колониальной зависимости, не для того добивался суверенитета", чтобы эти завоевания размывались действиями властей Евросоюза.

"И мы убеждены, что никакой западный ветер не способен обрушить гранит крепких духовных связей и искренней дружбы между братскими народами России и Кипра. Мы наблюдали эту дружбу во время масштабных празднований на острове 80-летия Великой Победы и продолжаем ее ощущать в ежедневном человеческом общении с жителями Кипра, которые прекрасно умеют отличать добро от зла, искренность от высокомерия и истинные, выпестованные веками ценности от ложных, навязанных извне", - подчеркнул Мурат Зязиков.

Ранее послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. В рамках него Евросоюз, в частности, снижает потолок цен на закупку российской нефти с $60 до $47,6 за баррель, исключает возможности возобновления работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", вводит ограничения против нефтетанкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.